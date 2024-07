Ondertussen: dubbelslag Belgisch toptalent, Sagan op 34ste op podium en Wiebes onttroont D'hoore met dubbele triomf

Het lijkt al de Tour wat de klok slaat, maar ook elders wordt gekoerst. Een Belgisch toptalent heeft er het maximale uitgehaald: Jarne Widar sloeg een dubbelslag in de Giro Valle d'Aosta. Ene Peter Sagan heeft nog eens van zich doen spreken en bij de vrouwen was er de Baloise Ladies Tour.

Giro Valle d'Aosta

In deze Italiaanse rittenkoers stond Widar na drie ritten tweede op zes seconden van leider Crescioli. Dat kan nog altijd beter, moet het toptalent uit de opleidingsploeg van Lotto Dstny gedacht hebben. In de vierde etappe was er alvast een parcours uitgetekend om het verschil te maken, met drie zware beklimmingen in de finale.

De laatste van die beklimmingen was de gekende Col de Joux. Widar wachtte niet af en begon op vijftig kilometer van de meet zijn tegenstanders al te slopen. Dostiyev klampte nog enige tijd aan, maar was er toch ook aan voor de moeite. Vroege vluchter Rojas was eenzelfde lot beschoren. Widar op naar de dubbelslag!

Niet enkel soleerde hij naar de ritzege met een voorsprong van 9 seconden op Dostiyev, hij gaat ook aan de leiding in het klassement. Leider Widar heeft een mooie bonus van 2'20" op eerste belager Rojas.

Slovaaks kampioenschap mountainbiken

Even over naar het mountainbike dan, want dat is de activiteit waar Peter Sagan tegenwoordig zijn dagen mee vult. De Slovaak kwalificeerde zich dan wel niet voor de Spelen, maar hij deed wel mee aan het nationaal kampioenschap. In de shorttrack reed Sagan naar een tweede plaats, op 1'08" van de nieuwe kampioen Ulik.

Baloise Ladies Tour

Aan wegwielrennen werd wel gedaan door de vrouwen in de Baloise Ladies Tour. Rit 3a van en naar Zwevegem werd een klein uurtje geneutraliseerd na een massale valpartij in het peloton. Na hervatting van de wedstrijd was het op naar een massasprint. Wiebes behaalde haar in totaal negende zege in deze rittenkoers.

Dat is er eentje meer dan Jolien D'hoore, die nu echt helemaal geen recordhoudster meer is. In hetzelfde Zwevegem werd ook nog een tijdrit van 11 kilometer gereden. Dat noemen ze dan rit 3b. Wiebes was ook de sterkste in het werk tegen de klok: ze was nog 15 seconden sneller dan de Belgische Norbert Riberolle.