📷 Vrouw Oumi verrast Remco Evenepoel met prachtige boodschap voor slottrijdrit in de Tour

Zonder grote ongelukken staat Remco Evenepoel straks op het eindpodium van de Tour. Voor de slottrijdrit tussen Monaco en Nice krijgt Evenepoel nog wat extra motivatie van zijn vrouw Oumi.

Om 18u41 rolt Remco Evenepoel van het startpodium voor zijn laatste 33,7 kilometer in zijn eerste Tour de France. De wereldkampioen tijdrijden wil na winst in de eerste tijdrit ook de tweede tijdrit op zijn naam schrijven.

Hij kreeg daarvoor nog wat extra motivatie van zijn vrouw Oumi, die een speciaal briefje voor hem schreef. "De laatste dag vandaag, met een speciaal berichtje van mijn vrouw", deelde Evenepoel op zijn Instagram.

Extra motivatie voor Evenepoel

"Whoah. De laatste f*cking dag!!! Zo trots op jou dat je tot hier bent geraakt. Maak deze laatste 33,7 kilometer iconisch. Jij bent de enige en echte Flash MC Queen (verwijzend naar Bliksem McQueen uit Cars, nvdr.). Go, go, go Baby!!!"

Als Evenepoel nog wat extra motivatie nodig had voor de slottijdrit in de Tour, dan heeft hij die nu zeker. Evenepoel mag in de tijdrit wel zijn regenboogtrui niet dragen, hij moet aan de bak in de witte jongerentrui.

Met de beklimming van La Turbie (8,2 km aan 5,7% gemiddeld) en de Col d'Eze (1,6 km aan 8,8% gemiddeld) wordt het wel geen makkelijke tijdrit. "Dit is eigenlijk een klimtijdrit" zegt Evenepoel er zelf over bij Sporza.