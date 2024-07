Boekje open gedaan over karakter van Remco Evenepoel: "Dat heeft hij nog altijd"

Remco Evenepoel kwam in deze Tour bijzonder sereen en rustig over. Toch laat hij bij zijn ploegmaats wel nog altijd zijn karakter zien.

De voorbije jaren zette Remco Evenepoel heel wat stappen. Hij is veel matuurder geworden, zijn podiumplaats in de Tour kwam nooit in gevaar. Al was er daarover tot voor de Tour nog wel wat twijfel, die Evenepoel heeft weggeveegd.

"Als je nu ziet hoe hij achter Pogacar voluit met Vingegaard meedoet en op weg is naar het podium, heeft hij toch weer nieuwe stappen gezet", zegt zijn ploegmaat Louis Vervaeke bij Het Nieuwsblad.

Karakter Remco Evenepoel

Ook in de interviews komt Evenepoel helemaal anders over dan enkele jaren geleden. Toen reageerde hij soms veel feller na een koers, maar dat lijkt in deze Tour helemaal verdwenen te zijn. Evenepoel is bijzonder sereen.

Toch is dat achter de schermen wel nog anders. "Zijn hevige karakter heeft hij nog altijd, en dat mag hij nooit verliezen, maar hij kan het veel beter overbrengen", zegt Vervaeke nog. "Hij laat zich niet meer opjagen door allerlei randzaken."

Evenepoel is naar zijn ploegmaats toe matuurder geworden en is nu een echte leider, ook al is hij nog altijd maar 24 jaar. "Op briefings en meetings, merk je dat", geeft Vervaeke nog mee.