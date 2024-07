Goed nieuws voor Uijtdebroeks? Vingegaard spreekt klare taal na tweede plaats in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen derde eindzege op rij voor Jonas Vingegaard in de Tour. De Deen moet genoegen nemen met de tweede plaats, al is dat voor hem ook een overwinning.

Een gebroken sleutelbeen, meerdere ribbreuken, een klaplong en een longkneuzing. Die zware blessures liep Jonas Vingegaard op bij zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland begin april.

Hij kon daardoor slechts anderhalve maand trainen voor de Tour, maar werd dus wel tweede. "Als je me vier maanden geleden had verteld dat ik tweede zou worden, dan had ik het je niet geloofd", zei Vingegaard bij het Deense TV2.

"Ik heb twee weken om de eindzege kunnen strijden, maar in de laatste week brak ik en had ik enkele mindere dagen. Op de een of andere manier ben ik ook nog nooit zo moe geweest als nu", zei Vingegaard.

Geen Vuelta en WK(?) voor Vingegaard

"Sinds november vorig jaar heb ik niet echt een pauze gehad. Mentaal ben ik dus helemaal op." De Deen zal in tegenstelling tot vorig jaar de Vuelta niet rijden. Zijn vrouw Trine Marie Hansen is ook hoogzwanger van hun tweede kindje.

Geen Vingegaard in de Vuelta en dus lijkt Cian Uijtdebroeks voor eigen succes te kunnen gaan. Naast de Vuelta laat Vingegaard wellicht ook het WK schieten. De Clasica San Sebastian (10/08) en de Ronde van Polen (12/08-18/08) staan wel op zijn programma.