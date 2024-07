Krijgt Remco Evenepoel een Tour de France op zijn maat? "ASO is daar niet vies van"

Remco Evenepoel werd meteen derde in zijn eerste Tour de France. Als hij de Tour wil winnen, moet hij een stevige kloof dichten, maar hij krijgt misschien ook wel wat hulp.

In zijn eerste Tour de France heeft Remco Evenepoel het met een ritzege, de witte jongerentrui en een derde plaats in het algemeen klassement uitstekend gedaan. Voor zijn eerste Tour is dat een resultaat om op te bouwen.

Evenepoel heeft namelijk beloofd dat hij zal terugkeren naar de Tour om hem ooit te winnen. "Kan hij de volgende stap ook zetten? Het verschil met Tadej Pogacar is dermate groot dat het bijna niet te overbruggen is", zegt Jan Bakelants bij HLN.

Parcours op meer op maat van Evenepoel?

Toch gelooft Bakelants dat Evenepoel op een ander parcours wel degelijk kan concurreren met Pogacar en Vingegaard. Hij denkt zelf dat Tourorganisatie ASO Evenepoel daar een handje mee zal helpen.

"In Frankrijk zijn ze allergisch aan hegemonieën, dat is bekend." Pogacar won nu al drie keer de Tour, Vingegaard twee keer. Als het parcours de komende jaren weinig tijdritkilometers bevat, zal het voor Evenepoel moeilijk zijn om zijn naam op de erelijst te krijgen.

In 2012 tekende ASO ook een Tour uit voor Wiggens met 100 vlakke tijdritkilometers. Die richting zou het opnieuw kunnen uitgaan, wat in het voordeel is van Evenepoel. "Ik denk dat ASO niet vies is van wat extra spanning."