Merijn Zeeman verdedigt zich na kritiek op Tadej Pogacar: "Heb ik nooit gezegd"

Visma-Lease a Bike heeft het hoofd moeten buigen voor Tadej Pogacar in de Tour. Merijn Zeeman had kritiek op de gulzigheid van de Sloveen, maar zet dat nu recht.

Visma-Lease a Bike trok met bijzonder veel twijfels naar de Tour door de zware valpartij van Jonas Vingegaard in de Ronde van het Baskenland. De Deen wilde zijn titel verdedigen en deed dat ook lang met verve.

De Deen moest vooral in de derde week de duimen leggen tegen Tadej Pogacar. De Sloveen won maar liefst zes ritten en won met meer dan zes minuten voorsprong op Jonas Vingegaard. Ook bij Visma-Lease a Bike kijken ze er met grote ogen naar.

"Dit is de beste versie van hem die we ooit hebben gezien", zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij In de Leiderstrui. De Nederlander had wel kritiek op de hebzucht van Pogacar, die een zege van Matteo Jorgenson afsnoepte op Isola 2000.

Zeeman over kritiek op Pogacar

Volgens Zeeman is die uitspraak echter uit zijn context getrokken. "De vraag kwam in meer algemene zin, of je een ander iets moet gunnen. Daar gaf ik het antwoord op dat wij als ploeg ervaren hebben dat als je veel wint, je vijanden maakt."

De Nederlandse ploeg maakte het zelf mee in 2022, toen het zes ritten en de eindzege pakte. Voor de buitenwereld is het altijd lastig als één ploeg of één iemand veel wint en dominant is.

"Ik heb nooit gezegd dat Pogacar iets moet weggeven, dat is aan hem. Sterker nog, ik begrijp heel goed dat je veel wil winnen en heb alleen maar respect voor hem en zijn team", zegt Zeeman nog.