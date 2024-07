Remco Evenepoel houdt zich niet in en zet criticasters stevig op hun plaats

Remco Evenepoel heeft zijn debuut in de Tour de France niet gemist. Hij won een rit, was de beste jongere en werd derde in het eindklassement.

De tranen vloeiden rijkelijk bij Remco Evenepoel na de slottijdrit van de Tour de France. Hij werd derde in de rituitslag, maar vooral zijn derde plaats in het eindklassement was natuurlijk belangrijk. En dat bij zijn debuut in de Tour.

"Ik heb ook dit jaar weer veel meegemaakt. Ik heb heel veel druk gekend, twijfels van buitenaf", reageerde Evenepoel bij Sporza. "Maar ik heb gewoon heel hard gewerkt om dit niveau te halen."

Terwijl de voorbereiding van Evenepoel niet helemaal ideaal was. Hij brak begin april in de Ronde van het Baskenland zijn sleutelbeen en schouderblad. "Het was een rush, maar het is goed afgelopen en dit is alleen maar mooi voor de toekomst."

Evenepoel zet criticasters op hun plaats

En die toekomst voor Evenepoel ziet er rooskleurig uit. Hij moest met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard enkel de Tourwinnaars van de laatste vijf edities voor zich dulden. Evenepoel zette daarna nog eens de puntjes op de i.

"Het is een mooi antwoord aan mijn twijfelaars en criticasters. Ik hoop dat iedereen in mij blijft geloven en dat het gedaan is met te zeggen dat ik geen grote rondes kan rijden", stelde Evenepoel nog duidelijk.