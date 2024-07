Vader Evenepoel na derde plaats in de Tour van Remco: "Dat heeft hij van ons gezien en geleerd"

Voor Remco Evenepoel was zijn derde plaats in de Tour een beloning voor het vele harde werk van de voorbije jaren. Ook vader Patrick Evenepoel genoot met volle teugen.

Net als met zijn vrouw Oumi heeft Remco Evenepoel niet veel contact gehad met zijn ouders tijdens de Tour. "Neen. Hoefde ook niet. Hij wéét dat we er zijn en dat volstaat", zegt vader Patrick Evenepoel bij HLN.

Aan alle beelden die hij zag kon vader Evenepoel niet meer dan vaststellen dat zijn zoon blonk in zijn vel. Zijn ouders lieten hem dan ook in zijn focus en vooral in zijn bubbel. Want covid loerde weer om de hoek.

Mentale weerbaarheid Evenepoel

Remco Evenepoel kende ook niet de ideale voorbereiding op de Tour, na zijn val in het Baskenland zat hij ook drie weken niet op de fiets. Maar hij vocht terug en beloonde zichzelf met een derde plaats in de Tour.

"Die mentale weerbaarheid kan je koppelen aan ons eigen verhaal", zegt vader Patrick. "Ook wij incasseerden al rake klappen in ons leven en dat "telkens weer opstaan, rug rechten en voesj doen' heeft hij van ons gezien en geleerd."

"We gaven hem dat mee in zijn opvoeding. Op de juiste manier en omringd door de juiste mensen, lukt dat." En daarmee zal Evenepoel ook de komende jaren werken om nog beter te worden en ooit zelf voor Tourwinst te gaan.