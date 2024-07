Maken Van Aert en Evenepoel wel kans in olympische tijdrit? Expert heeft slecht nieuws

Wout van Aert en Remco Evenepoel komen nog even op adem in Nice, maar zakken woensdag al af naar Parijs. Zaterdag staat de olympische tijdrit al op het programma.

Na drie weken Tour de France krijgen Remco Evenepoel en Wout van Aert niet veel tijd om op adem te komen. Zaterdag moeten ze alweer aan de bak op de Olympische Spelen in Parijs. Ze willen goud in de tijdrit.

"Ik denk dat Wout van Aert iets frisser voor de dag moet kunnen komen dan Remco Evenepoel", zegt Jim van den Berg, bewegingswetenschapper en wielercoach bij Het Nieuwsblad. Van Aert had geen doelen meer, Evenepoel wel.

In de tijdrit tussen Monaco en Nice ging Evenepoel nog voluit voor de overwinning, Van Aert vatte het op als een training. Om toch al bijna een volledige rustdag meer te hebben in aanloop naar de Olympische Spelen.

Ganna en Tarling frisser

Evenepoel en Van Aert mikken in de tijdrit zo hoog mogelijk. De vraag is alleen of de gouden medaille wel mogelijk is. Want hun grootste concurrenten, Tarling en Ganna, hebben de Tour niet gereden.

"Specialisten als Tarling en Ganna zijn qua frisheid sowieso in het voordeel omdat zij de Tour niet hoefden te rijden. Conditioneel gaan Evenepoel en Van Aert minstens even goed zijn, maar zij hebben die opgestapelde vermoeidheid daar bovenop", zegt Van den Berg nog.