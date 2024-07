📷 Een risico? Wout van Aert test geheim wapen en verbaast op training voor olympische tijdrit

Wout van Aert is één van de outsiders tijdens de olympische tijdrit in Parijs. Hij haalt wel alles uit de kast om zijn kansen zo hoog mogelijk te houden.

De Olympische Spelen waren een groot doel voor Wout van Aert voor aanvang van het seizoen. Via de Giro, waar twee lange tijdritten waren, en een stage in juli wilde Van Aert specifiek toewerken naar de Spelen.

Zijn val in Dwars door Vlaanderen heeft de planning van Van Aert volledig omgegooid. Hij kon minder trainen op zijn tijdritfiets en trok ook opnieuw naar de Tour. Over de vorm van Van Aert is ook nog wat twijfel.

"Ik denk dat Wout in staat is om dit weekend een goede tijd neer te zetten, maar het is moeilijk om een streefdoel te stellen", zegt bondscoach Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Toch wordt een medaille moeilijk. "Ik denk dat Wout zich daarvan bewust is."

Van Aert met vol voorwiel in Parijs?

Van Aert haalt wel alles uit de kast om zijn kansen op een medaille zo hoog mogelijk te houden. Zo werd hij donderdag op training gespot met een vol voorwiel. Woensdag verkende Van Aert het parcours met een open voorwiel.

Het volle voorwiel zorgt voor meer aerodynamica, maar de fiets is daardoor veel moeilijker onder controle te houden. Het is toegestaan door de UCI, dus Van Aert mag ermee rijden. De vraag is alleen of hij dat tijdens de tijdrit ook durft.

Van Aert met vol voorwiel op training