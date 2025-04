Is dit het cijfer dat Van Aert zichzelf geeft na Ronde van Vlaanderen? Voorlopig heeft het nog een heel andere betekenis

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ronde van Vlaanderen zal er in België vooral veel belangstelling zijn voor welke plaats Van Aert kan behalen. De uitslag kan ook een indicatie zijn van de score die hij zichzelf geeft.

Die twee hoeven niet noodzakelijk met elkaar verbonden te zijn, want er zijn nog meer manieren om een prestatie te beoordelen dan enkel het kijken naar de uitslag. We hebben al gemeld dat Van Aert een dag voor de koers de tijd genomen heeft om even een koffie te drinken. Dat ging uiteraard gepaard met het afleggen van een fietstocht samen met zijn ploegmaats.

Hiervoor zochten ze de omgeving van Doornik op voor een tocht van 73 kilometer. Het was dus geen heel zware inspanning meer. Dat zou een dag voor de Ronde van Vlaanderen ook onverstandig zijn, maar Van Aert heeft zo toch weer twee uur en zes minuten op de fiets gespendeerd. "Een dikke 7", schrijft hij bij de gegevens van de fietstocht op Strava.

Van Aert en Jorgenson vlammen in Mont-Saint-Aubert

Het is een verwijzing naar de zevende beste tijd die hij volgens Strava heeft neegezet op de kasseistrook in Mont-Saint-Aubert, met een tijd van 5 minuten en 42 seconden. Opvallend: ploegmaat Jorgenson reed de vierde tijd in de finale van Mont-Saint-Aubert, met een tijd van 2 minuten en 37 seconden. Bij de Amerikaan werd dus enkel het laatste stuk en niet de hele passage in Mont-Saint-Aubert geregistreerd.

We kunnen de tijden van Van Aert en Jorgenson dus niet helemaal met elkaar vergelijken. Eigenlijk wel jammer, want dan hadden we kunnen zien welke kopman bij Visma-Lease a Bike een dag voor Vlaanderens Mooiste de beste indruk gaf. Onder andere Edoardo Affini, Tiesj Benoot en ploegleiders Maarten Wynants en Grischa Niermann waren ook van de partij.

Van Aert wil topfavorieten uitdagen

Het is nu uitkijken of Wout van Aert ook voor zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen 'een dikke 7' verdient. Dat zou betekenen dat hij toch behoorlijk heeft kunnen wedijveren met topfavorieten Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.