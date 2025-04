Belgische Lotto-renner Livyns laat zich uit over Arnaud De Lie en opmerkelijke inschatting Tom Boonen voor Ronde van Vlaanderen

De opmerkelijke inschatting van Tom Boonen voor de Ronde van Vlaanderen zou voor een Livyns als muziek in de oren moeten klinken. Die durft toch niet luidop te dromen van wat hij zelf zou omschrijven als een mirakel.

Voor alle duidelijkheid: Tom Boonen tipt Mathieu van der Poel om de Ronde van Vlaanderen te winnen. De kampioen van weleer verkondigt dus niet dat er een grote verrassing zit aan te komen maar wel dat die mogelijk is. Enkele weken geleden verklaarde Boonen in Wielerclub Wattage dat alle ingrediënten aanwezig zijn om in de Ronde van Vlaanderen een verrassing te krijgen, al dan niet afgerond met winst.

"Natuurlijk is De Ronde een heel belangrijke en supermooie wedstrijd, maar ook een heel eerlijke wedstrijd. Soms kan er zich heel uitzonderlijk eens een mirakel voordoen. Als we realistisch zijn zal een goed resultaat heel moeilijk worden", blijft Arjen Livyns met de voeten op de grond. "De vorm is goed. We zullen met een paar renners proberen onze kans te grijpen om in de préfinale aanwezig te zijn."

Livyns valt De Lie nu niet te veel lastig

De afwezigheid van een kopman als Arnaud De Lie zorgt wel voor een nieuwe dynamiek bij Lotto. "De jongens van de tweede lijn krijgen de kans om zelf voor een resultaat te gaan. Het is aan ons om van het nadeel dat Arnaud er niet is te profiteren. Ik heb hem kort gesproken na Gent-Wevelgem maar natuurlijk is het nu niet het moment om te babbelen. Ik denk dat hij even tijd voor zichzelf neemt."

"Binnen een paar weken zal ik hem wel weer horen", weet Livyns zeker. Het ligt wel niet enkel aan de afwezigheid van De Lie dat de Harelbekenaar nu meer zelf in beeld komt. "Het hangt van kleine dingen af. Vorig jaar heb ik met de Vuelta mijn eerste grote ronde gereden. Ze zeggen dat dat ook iets doet met je lichaam."

Livyns presteert sterk na prima winter

Dat kan een factor zijn. "Misschien is dat ook iets kleins dat meespeelt. Bovendien heb ik een goede winter gehad: ik ben gezond gebleven en heb geen blessures opgelopen. Dat is ook heel belangrijk."