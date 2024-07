Gouden Greg komt nog eens terug op het magische moment en legt uit hoe het zijn carrière op 31-jarige leeftijd lanceerde

Greg Van Avermaet was een weergaloos klassiek renner met een mooie erelijst. Maar iedereen zal vooral kijken naar zijn Olympisch goud in Rio de Janeiro in 2016 ondertussen al. De renner heeft nog eens teruggeblikt op dat magisch moment.

Vier keer op het podium van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de E3, Parijs-Tours, de Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem gewonnen en ritten in de Tour de France én de Ronde van Spanje op zijn palmares.

En toch spreekt iedereen vooral over 'Gouden Greg'. Want het ultieme kunststukje kwam er in Rio de Janeiro in 2016. "Die zege blijft één van de mooiste momenten in mijn carrière. Iets magisch, waar ik keihard voor heb gewerkt en trots op ben."

© photonews

"Ik was geen favoriet en wilde de druk afhouden. Wel was ik toen één van de beste eendagscoureurs ter wereld. In de Tour had ik de zware etappe naar Le Lioran gewonnen en de week vóór de olympische wegrit werd ik vijfde in de Clásica San Sebastián."

Grote doorbraak op 31-jarige leeftijd

"Die klim in Rio was op de limiet. Maar als alle puzzelstukken perfect in elkaar zouden vallen, maakte ik wel een kans. En dat deden ze dus ook", aldus Greg Van Avermaet in een terugblik bij Het Laatste Nieuws op dat wonderbaarlijke moment.

"Persoonlijk gaf het me ook een enorme 'boost' aan zelfvertrouwen. Plots, op mijn 31ste, raakte ik ervan overtuigd dat ik dat soort grote koersen kon winnen. In 2017 won ik plots de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix en werd ik nummer één op de UCI-ranking. Met dat olympisch goud forceerde ik mijn grote doorbraak."