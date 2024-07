José De Cauwer waarschuwt Wout van Aert: "Kan heel gevaarlijk zijn"

Wout van Aert testte tijdens zijn verkenning van de tijdrit een vol voorwiel, wat hem een aerodynamisch voordeel kan opleveren. José De Cauwer waarschuwt ook echter.

Een vol achterwiel is bij een tijdrit de normaalste zaak van de wereld, maar een vol voorwiel is dat niet. Wout van Aert pakte er woensdag tijdens zijn verkenning van het parcours van de olympische tijdrit mee uit.

En dat was niet louter een test, gaf Van Aert toe. "Het is zeker een optie. We bereiden dit al een tijdje voor. Het is supersnel, maar de juiste omstandigheden zijn nodig", zei hij bij Sporza. Of hij er mee start, hangt af van de wind.

De Cauwer sceptisch over vol voorwiel Van Aert

Want zo'n vol voorwiel zorgt dan wel voor meer aerodynamica en dus meer snelheid, maar het wordt voor Van Aert ook moeilijker om zijn fiets onder controle te houden. José De Cauwer waarschuwt dan ook.

"Volle wielen zijn heel gevoelig voor zijwind en dat kan een gevaarlijk effect hebben." Volgens Van Aert is de wind veel minder een element in een grootstad zoals Parijs, maar De Cauwer voelde wel degelijk wind.

"Als je in de beugel ligt en er komt een windstoot, zal je dat verschil wel voelen. Of het voordeel of nadeel zal opleveren? Ik kan het van hieruit niet zeggen", besluit De Cauwer nog.