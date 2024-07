GOUD en BRONS: Remco Evenepoel pakt olympische titel tijdrijden, Wout van Aert verrast

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben België twee medailles bezorgd in de olympische tijdrit. Evenepoel pakte het goud, Van Aert verraste en pakte het brons.

Met 32,4 kilometer en slechts 125 hoogtemeters was het parcours van de olympische tijdrit er een voor de grote kanonnen, maar het regende wel hevig in Parijs. Het was dan ook opletten voor valpartijen op de natte wegen.

Wout van Aert koos er toch voor om met twee volle wielen te starten. Dat leverde hem bij een het eerste tussenpunt een derde plaats op. Remco Evenepoel was tien seconden sneller, Ganna was tweede op zeven seconden.

Favoriet Tarling moest al snel wisselen van fiets door een lekke band vooraan, maar was wel maar 14 seconden trager dan Evenepoel. Aan het tweede tussenpunt zag het er voor de Belgen als maar beter uit.

Evenepoel pakt goud, Van Aert brons

Evenepoel zette de toptijd neer, Van Aert was elf seconden trager. Ganna moest al 14 seconden toegeven en Tarling 18 seconden. De rest volgde al op meer dan een halve minuut van Evenepoel en deed niet meer mee voor de medailles.

Tarling maakte het nog bijzonder spannend, maar was wel twee seconden trager dan Van Aert. Ganna eindigde ook bijzonder sterk en was nog tien seconden sneller dan Van Aert. Maar dan kwam Evenepoel nog.

Evenepoel deed nog 15 seconden af van de tijd van Ganna en pakte de olympische titel tijdrijden, als eerste Belg ooit. Met goud en brons bezorgen Evenepoel en Van Aert België de eerste twee medailles op de Olympische Spelen.

