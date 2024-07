José De Cauwer lyrisch na olympische titel van Evenepoel en komt meteen met ideetje

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben België een gouden en bronzen medaille bezorgd op de Olympische Spelen. José De Cauwer was lyrisch.

Remco Evenepoel was samen met Filippo Ganna en Joshua Tarling de grote favoriet voor de olympische titel in het tijdrijden. De wereldkampioen hield ze echter allemaal achter zich en pakte de olympische titel.

Wout van Aert startte als enige met twee volle wielen, wat hem een tijdsvoordeel kon opleveren. Op het natte parcours was het niet makkelijk, maar Van Aert reed een uitstekende tijdrit en pakte het brons.

De Cauwer lyrisch over Evenepoel

"Wat een kerel. Het is een specialleke", zei José De Cauwer bij Sporza over Evenepoel. Op zijn 24ste is Evenepoel de eerste Belgische olympische kampioen tijdrijden en ook de jongste ooit.

Evenepoel had na een lastige Tour de France maar zes dagen rust, maar dat deerde hem niet. "Geef hem vier dagen rust en geen jetlag (zoals op de Spelen in Tokio drie jaar geleden, nvdr.) en hij doet meteen weer mee."

"En dan zijn er nog mensen die er niet in geloven. Je kunt er toch nooit van winnen..." En De Cauwer droomde al meteen. "Is er al eens iemand die de dubbel heeft gepakt? Het zou zo maar kunnen."