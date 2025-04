De Cauwer streng voor moment met Pogacar in de Ronde: "Echt not done, gaan ze spijt van krijgen"

De vroege vlucht was goed en wel vertrokken in de Ronde van Vlaanderen en wereldkampioen Tadej Pogacar ging gaan plassen. Enkele ploegen grepen op dat moment hun kans om aan te vallen.

Acht renners kregen na zo'n 30 kilometer de vrijgeleide van het peloton om de vroege vlucht van de dag te vormen. Op zo'n 220 kilometer van de streep hadden ze twee minuten voorsprong en voor wereldkampioen Tadej Pogacar was dat het sein om te gaan plassen.

Pogacar reed helemaal naar voren in het peloton en ging dan naar de kant, iedereen wist dus dat de wereldkampioen aan het plassen was. Het sein voor de rest van het peloton om ook te plassen. De ongeschreven regel in het peloton zegt dan dat er niet meer aangevallen valt.

De Cauwer over aanvallen tijdens plaspauze Pogacar

Arkéa-B&B Hotels, dat de vroege vlucht had gemist, lapte die regel echter aan zijn laars. José De Cauwer begreep er niets van. "Dit is echt not done. Hier gaan ze spijt van krijgen. Het is echt niet slim", zei hij tijdens de live-uitzending op VRT1.

Mikkel Bjerg, ploegmaat van Pogacar, riep hen snel tot de orde. Maar enkele kilometers verder probeerde Arkéa-B&B Hotels het opnieuw. Twee derde van het peloton zat toen nog altijd tussen de auto's.

"Ze kunnen niet zeggen dat ze Pogacar niet gezien hebben. En in één van de volgende dagen, komt dat terug. De rekening krijg je terug in dit milieu. En zo hoort het ook." De Cauwer deed dat zelf ook. "Zelfs jaren later nog."