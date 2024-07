Lotte Kopecky de koningin van de Olympische Spelen? "Ze is nog beter dan vorig jaar, maar ..."

De Olympische Spelen beginnen vrijdag officieel. De komende weken gaan de Belgen op zoek naar een recordoogst aan medailles. Daarbij zal zeker ook naar Lotte Kopecky worden gekeken. Zij lijkt klaar voor unieke spelen.

In de tijdrit is ze niet kansloos voor (minstens) brons, in de wegrit is ze een van de absolute favorieten en ook op de baan moet ze zeker kansen kunnen hebben in het omnium. Wordt het deze keer écht haar Olympische Spelen?

Kopecky zou de koningin van de Olympische Spelen kunnen worden. Alle ogen zijn op haar gericht. "Een medaille in het tijdrijden? Ze heeft nog geen potten gebroken op internationaal vlak, maar ze is verbeterd", aldus Renaat Schotte.

Kopecky heeft er werk van gemaakt

En hij gaat verder bij Sporza Daily: "Ze is echt verbeterd en heeft er ook echt werk van gemaakt en dat is al veel. Ze flirt met de top-3 en dan kan je een medaille halen. Het parcours zal natuurlijk ook zijn rol nog spelen."

© photonews

Ook in de wegrit kan Kopecky uiteraard potten breken: "Het is een parcours dat haar moet liggen. Ze had de Giro kunnen winnen, met een andere aanpak misschien. Ze is nog beter dan vorig jaar, maar dat is geen garantie op succes."

"Ook hier telt dat je de puzzel moet leggen. Een wereldtitel of een Olympische titel veroveren is helemaal niet makkelijk. Het blijft een eendagsrace. Voor Mathieu van der Poel heeft het ook jaren geduurd om een wereldtitel te pakken." En in het Omnium op de baan kan er nog een derde medaille komen.