Worden dit de Olympische Spelen van Lotte Kopecky? "Daarom ligt de situatie nu anders"

De Olympische Spelen beginnen vrijdag officieel. De komende weken gaan de Belgen op zoek naar een recordoogst aan medailles. Daarbij zal zeker ook naar Lotte Kopecky worden gekeken. Zij lijkt klaar voor unieke spelen.

In de tijdrit is ze niet kansloos voor (minstens) brons, in de wegrit is ze een van de absolute favorieten en ook op de baan moet ze zeker kansen kunnen hebben in het omnium. Wordt het deze keer écht haar Olympische Spelen?

De vorige keren had Kopecky veel pech in het Omnium, ook al had ze vaak bij de beste benen. En dan is de vraag wat het voor de Olympische Spelen in Parijs zou kunnen gaan worden? "De situatie ligt deze keer anders."

© photonews

De formule van het omnium is aangepast, waardoor de vier onderdelen in iets meer dan 3 uur worden afgewerkt. "En dan is Kopecky in het voordeel, want zo lijkt de wedstrijd veel meer op een wegkoers", beseft Schotte bij Sporza Daily.

Geen Archibald

"Katie Archibald is in haar tuin over iets gevallen en heeft haar enkel gebroken. Dat is natuurlijk een heel belangrijke afwezige, waardoor de kansen van Kopecky ook groter geworden zijn", geeft hij ook nog eens aan.

"Kijk, als ze de scratch goed kan doorkomen, dan groeien haar kansen enorm om op het omnium - dat al vaker foutgelopen is - om toch eens goud te pakken." Binnen twee weken weten we meer over haar Olympische dromen.