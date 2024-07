🎥 Waanzinnig volksfeest: Average Rob en Tomorrowland gaan helemaal los voor Wout van Aert en Remco Evenepoel

Na hun prestatie in de tijdrit kunnen Wout van Aert en Remco Evenepoel zeker lachen. Een volksfeest om u tegen te zeggen, dat hebben hun medailles losgemaakt in België.

Op sommige plekken toch. Het is niet enkel het weekend van de olympische tijdrit, het is ook het tweede weekend van Tomorrowland. Toen ze op het dance-festival in Boom hoorden dat Evenepoel en Van Aert goud en brons hadden gepakt, gingen ze helemaal los. Zeker omdat Average Rob de rol van orkestmeester speelde.

Dat is te zien op beelden van Studio Brussel. Average Rob doet met zijn aankondiging een massa volk uit het dak gaan. "Er is goed nieuws: we hebben onze eerste gouden olympische medaille!" Waarop er luid gejuich opstijgt boven De Schorre. "Remco Evenepoel! En we hebben onze eerste bronzen olympische medaille!"

Veel decibels dankzij Evenepoel en Van Aert

Waarna het publiek opnieuw de decibels de hoogte injaagt. Nadien begint het gekende spel tussen entertainer en publiek, waarbij die eerste de voornaam van de atleten roept en de toeschouwers de familienaam. Er waren ook enkele Belgische vlaggen en sjaals te zien in het publiek. Kortom: het was één groot volksfeest.

De versie van het wereldbekende "You'll Never Walk Alone" van Gerry & The Pacemakers die vervolgens werd opgevoerd, zorgde helemaal voor kippenvel. Het zijn taferelen die we meestal verbinden met het voetbal. Als de Rode Duivels voor mooie momenten zorgen op grote toernooien, kan het deze vormen al eens aannemen.

Evenepoel en Van Aert doen fans genieten

Nu is het voor Remco Evenepoel en Wout van Aert dat heel wat Belgen uit de bol gaan. Wie weet kunnen ze dat volgend weekend nog eens doen.