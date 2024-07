Een laatste kunstje voor Van der Poel en Van Aert? Veldrijders krijgen geweldig nieuws

Het veldrijden is een van die sporten die nog geen plaats heeft gekregen op de Olympische Spelen. Daar komt over een paar jaar wel verandering in.

Het veldrijden is nog altijd een kleine sport en wordt vooral gedomineerd door Belgen en Nederlanders. Het was een van de zaken die het veldrijden tegenhield om een olympische sport te worden, maar het zou er nu toch van komen.

Dat kondigde Karl Vannieuwkerke aan in Paris by Night op VRT1. "Ik heb een nieuwtje en het is serieus. Er is bekendgemaakt dat de Olympische Winterspelen in 2030 naar de Franse Alpen zullen gaan."

Van der Poel en Van Aert op Spelen in 2030?

"Dat is een levenswerk van David Lappartient, de voorzitter van de UCI en ook lid van het IOC. En in 2030 zou veldrijden, net als veldrijden, aan het programma worden toegevoegd." Al is er wel nog voorbehoud.

"Het zou pas in 2025 officieel worden aangekondigd, maar de kans is 99,9%", besloot Vannieuwkerke nog. De Olympische Winterspelen vinden normaal altijd plaats in februari, het zou dus na het WK ingepland kunnen worden.

Het zou voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die in februari 2030 allebei 35 jaar zullen zijn, een laatste doelen kunnen worden in hun carrière. Het zou hun carrière in het veldrijden helemaal compleet maken.