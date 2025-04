Van der Poel laat koerswijsheden op de wereld los over Van Aert, Pogacar en potentieel record: "Een makkelijke theorie"

Mathieu van der Poel is een vat vol koerswijsheden. Of het nu gaat over Wout van Aert of het record dat Mathieu kan breken, de Nederlander blijft vooral erg voorzichtig.

Voor de start van een grote wielerafspraak is dat een verstandige houding en die etaleerde Van der Poel dan ook in Brugge. "Er zijn veel concurrenten. Er zijn veel renners die niet willen wachten tot de favorieten eraan beginnen. Veel ploegen zullen een plan hebben om te anticiperen. Het wordt een zwaar gevecht", voorspelde Van der Poel.

"Voor mij is dit één van de zwaarste koersen. Kijk maar naar alle hellingen die we in de laatste zestig kilometer te verteren krijgen, na al hetgene dat we voordien al voor de wielen krijgen. Dat maakt ook dat deze koers mij goed ligt." In België vragen ze zich af in welke mate Van Aert een rol van betekenis zal kunnen spelen. "Natuurlijk is Van Aert nog altijd een factor, maar niet alleen hij."

Van der Poel en Pogacar de topfavorieten

Van der Poel is dus op zijn hoede voor allerlei scenario's. "Ik ben het er mee eens dat Tadej Pogacar en ik de twee topfavorieten zijn, maar de grootste favoriet wint niet altijd. Er kan veel gebeuren. Het zou iets speciaal en uniek zijn om de Ronde van Vlaanderen voor een vierde keer te winnen. Ik had sowieso nooit gedacht dat ik De Ronde drie keer zou winnen. Ik ben al superblij met die zeges, maar een vierde zou cool zijn."

Het record is echter nog niet binnen, beseft de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Er zijn andere renners ook op drie blijven steken van wie iedereen dacht dat ze vijf keer gingen winnen. Misschien blijf ik ook wel op drie steken." Zal Van der Poel Pogacar volgen of aanvallen? "Dat is altijd de vraag. Ze zullen mij waarschijnlijk niet laten anticiperen. Twee jaar geleden was hij de sterkste. Hij is moeilijk te kloppen maar ik probeer het."

Van der Poel herinnert zich editie van 2023

Enkele waarnemers raden hem aan om gewoon te volgen, want dan kan Van der Poel het afmaken in de sprint. "Dat is een makkelijke theorie. Dat heb ik twee jaar geleden ook geprobeerd, maar toen heeft hij mij gelost op de Kwaremont", herinnert Van der Poel zich.