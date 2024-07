Merckx en De Cauwer voorspellen: wat betekent bronzen medaille voor Wout van Aert's toekomst?

Wout van Aert pakte toch enigzins verrassend een bronzen medaille in de olympische tijdrit in Parijs. Na heel wat tegenslagen is dat een stevige opsteker voor hem.

Met zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Wout van Aert dit jaar opnieuw een stevige tegenslag incasseren. Hij moest lang revalideren en trok opnieuw naar de Tour om zijn beste vorm te vinden. Voor Van Aert was zijn bronzen medaille dan ook speciaal. "Ik heb er echt van gedroomd om een medaille te pakken in de tijdrit. Het is 'maar' brons, maar er zijn weinigen die dat kunnen zeggen. Daar ben ik enorm trots op", zei hij bij Sporza. Merckx en De Cauwer over Van Aert Volgens Eddy Merckx en José De Cauwer kan deze bronzen medaille van Wout van Aert een keerpunt. Omdat deze medaille opnieuw een bevestiging is van zijn kunnen en het hoop moet geven voor de toekomst. "Na een ietwat mindere Tour pakt hij brons. Dat is fantastisch voor hem. Het zal deugd doen en misschien is het ook een nieuw begin na de miserie", stelt Eddy Merckx. Volgens José De Cauwer betekent de bronzen medaille zelfs nog veel meer voor Van Aert. "Dit gaat hem een boost geven voor de rest van zijn carrière. Een soort nieuwe start, denk ik."