Van Avermaet ziet stevig nadeel opduiken voor wegrit door medailles van Evenepoel en Van Aert

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben in het tijdrijden hun goede vorm getoond. Goed voor de wegrit, maar ook Greg Van Avermaet ziet er ook een nadeel in.

Met goud en brons in het tijdrijden zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert uitstekend aan hun Olympische Spelen in Parijs. Voor Greg Van Avermaet bracht het veel herinneringen terug naar zijn gouden medaille in Rio in 2016.

"Het is best bijzonder om het allemaal eens van deze kant te bekijken", zei Van Avermaet bij Het Nieuwsblad. "Onwaarschijnlijk toch hoeveel emoties zo’n olympische titel teweegbrengt. En hoe leuk dat we die traditie voortzetten."

Voor Greg Van Avermaet blijft een (gouden) medaille op de Olympische Spelen toch het mooiste wat er te bereiken valt als een atleet. Omdat de Spelen een evenement is dat alles overstijgt.

Kijkt iedereen naar de Belgen tijdens wegrit?

Toch is het nog niet gedaan voor Evenepoel en Van Aert. Zaterdag staat al de wegrit op het programma, waar de Belgen kans maken op nog enkele medailles. Al ziet Van Avermaet ook een nadeel.

"De druk is eraf, ze kunnen zonder veel stress beginnen. Maar tegelijkertijd zorgen deze medailles ook wel voor meer verantwoordelijkheid voor de ploeg. Ze zijn nu dé topfavoriet", stelt hij. Zullen Van der Poel en co daarvan profiteren?