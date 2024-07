Moeten Pogacar en Evenepoel schrik krijgen? Fysiek wonder wil "in 2028 de Tour winnen"

Kristian Blummenfelt (30), de regerende olympisch kampioen triatlon, wil vanaf volgend jaar de stap zetten naar het profwielrennen. En de Noor heeft bijzonder grote ambities.

Dinsdag verdedigt Kristian Blummenfelt zijn olympische titel op de triatlon in Parijs. Het zou voor de Noor wel eens het laatste kunstje kunnen worden, want hij volgend jaar wil hij de overstap maken naar het wegwielrennen.

Blummenfelt is niet zomaar een triatleet, want hij werd naast olympisch kampioen ook wereldkampioen. Blummenfelt zou volgens zijn trainer Olav Aleksander Bu een VO2max hebben van 103ml/kg/min. Vingegaard zou 97 hebben, Pogacar 89.

"We gaan niet koersen om af te bouwen", zegt de trainer van Blummenfelt bij het Noorse TV2. "We gaan wielrennen om een verschil te maken. We willen het geel pakken in de Tour de France. Zo simpel is het."

Blummenfelt wil in 2028 voor Tourzege gaan

"We zullen waarschijnlijk een paar jaar nodig hebben. Het eerste jaar doen we waarschijnlijk de Tour de France niet. 2025 zal een jaar zijn waarin we ons oriënteren en gaan kijken op welke gebieden we moeten verbeteren."

"We denken dat we het echt zullen gaan testen in 2027 en dan is daarna het doel om all-in de te gaan in de Tour de France van 2028." Al kon zijn trainer wel maar 90% zekerheid geven dat Blummenfelt in 2025 zal koersen.

"De reden dat ik 90% zeg, is dat we nog geen contract getekend hebben. Er zijn nog een paar kleine dingen die opgelost moeten worden." Blummenfelt is in beeld bij het Australische Jayco-AlUla.