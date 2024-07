Wat kunnen Evenepoel en Van Aert in olympische wegrit? Hun vaste verzorgers weten meer

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag staat de olympische wegrit op het programma. Voor Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de Spelen echter al geslaagd met hun medaille in de tijdrit.

Door hun medaille in de tijdrit kunnen Remco Evenepoel en Wout van Aert met veel vertrouwen naar de olympische wegrit van zaterdag trekken. Daar zijn onder meer Mathieu van der Poel en Mads Pedersen grote concurrenten.

Zaterdagnacht vertrokken Evenepoel en Van Aert nog naar huis om wat te ontspannen. Dinsdag keert Evenepoel terug naar Parijs, Van Aert volgt een dag later. Ook Jasper Stuyven en Tiesj Benoot sluiten dan aan.

Verzorgers schatten Van Aert en Evenepoel in

De vraag is echter hoe het met de vorm van de twee gesteld zal zijn. Van Aert zijn vorm zit in stijgende lijn na de Tour, bij Evenepoel zal er misschien stilaan wat verval komen nadat hij drie weken streed voor zijn derde plaats in de Tour.

Wesley Theunis, de verzorger van Wout van Aert, schat in. "Het zal een rare en zware wedstrijd worden, maar de tijdrit geeft vertrouwen. Het zou een droom zijn, na zilver in de wegrit in Tokio en het brons van zaterdag", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

David Geeroms, de verzorger van Evenepoel, denkt dat Remco zo goed mogelijk zijn best zal willen doen voor België. "Maar de druk zal daar veel minder zijn, daar zal hij zich vooral willen amuseren." Maakt hij dan minder kans?