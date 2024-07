Meer dan Van der Poel alleen: bondscoach waarschuwt voor toprenner in vorm op olympische wegrit

Zaterdag staat de olympische wegrit op het programma. De Belgen mogen dromen van een medaille, maar er zijn ook heel wat concurrenten op de afspraak.

De olympische wegrit wordt een speciale koers. Met 272,1 kilometer is het parcours nog eens 38 kilometer langer dan in Tokio. Dat is vergelijkbaar met het WK, maar daar staan wel veel meer renners aan de start.

Op een WK mogen ploegen maximaal met acht renners starten, op de Spelen zijn er dat slechts vier. Toplanden zoals Nederland, Spanje en Italië staan zaterdag met amper drie renners aan de start.

Toch zal de concurrentie voor de Belgen niet min zijn. Met Mathieu van der Poel, Biniam Girmay, Marc Hirschi, Matteo Jorgenson, Brandon McNulty, Mattias Skjelmose, Mads Pedersen en Julian Alaphilippe staan er heel wat grote namen aan de start.

Vanthourenhout waarschuwt voor Alaphilippe

De grote favoriet is Mathieu van der Poel. De Nederlander reed net als vorig jaar opnieuw een anonieme Tour, maar dat resulteerde toen wel in winst op het WK in Glasgow. In Parijs hoopt het dat kunstje te herhalen.

Al is bondscoach Vanthourenhout ook op zijn hoede. "Van der Poel is uiteraard niet de enige die we in de gaten moeten houden. Er is ook Pidcock, Pedersen en... let op... Alaphilippe!", zegt hij bij HLN. De ex-wereldkampioen won vorige week nog een rit in de Ronde van Tsjechië.