Na het missen van olympische medaille: toptalent Puck Pieterse heeft meteen groot nieuws

De Nederlandse Puck Pieterse (22) greep in het mountainbiken naast een olympische medaille. Ze heeft echter al meteen een nieuw doel voor ogen.

Door een lekke band zag Puck Pieterse een zekere zilveren medaille door haar vingers glippen op de olympische mountainbike. De Nederlandse vocht nog wel terug, maar moest vrede nemen met een vierde plaats.

Lang bleef de Nederlandse echter niet bij de pakken zitten, want ze kondigde vrijwel meteen aan dat ze over zo'n twee weken deelneemt aan de Tour de France Femmes. Die wordt dit jaar na de Spelen gereden, van 12 tot 18 augustus.

Pieterse rijdt de Tour de France Femmes

"Een toerritje door Nederland, België en Frankrijk met finish op de Alpe d'Huez. Daar kijk ik nu wel naar uit", zei de Nederlandse bij NOS Studio Parijs. Voor de Nederlandse wordt het haar debuut in een grote ronde.

Pieterse is niet alleen een topper in het mountainbiken en het veldrijden, maar ook op de weg. Dit jaar reed ze acht eendagskoersen, zeven keer eindigde ze in de top tien. En dat in wedstrijden van het hoogste niveau.

In de Omloop Het Nieuwsblad werd ze achtste, in de Trofeo Alfredo Binda derde, in Gent-Wevelgem zevende en in de Ronde van Vlaanderen werd ze zesde. Op een eerste profzege is wel nog altijd wachten.