Evenepoel openhartig over band met Van Aert: "Zal ik nooit doen ten opzichte van Wout"

Wout van Aert en Remco Evenepoel kunnen het steeds beter met elkaar vinden. Ze vonden elkaar in hun gedeelde pech de voorbije jaren.

Op het WK in Leuven leek er geen klik te zijn tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel, maar dat is nu wel veranderd. Van Aert en Evenepoel beseffen wellicht dat ze elkaar de komende jaren nog zullen nodig hebben op kampioenschappen.

In Paris by Night, de talkshow op VRT1, zaten Evenepoel en Van Aert broederlijk naast elkaar en maakten ze ook vaak grapjes. Dat was daarvoor ook het geval in 'Medal Shuttle', toen Van Aert en Evenepoel naar het Belgium House werden gebracht.

Evenepoel over band met Van Aert

Daar ging het onder meer over hun band die steeds sterker is geworden. "We sturen meer en meer berichtjes naar elkaar. We hebben ook een gelijkaardig parcours afgelegd, met zware valpartijen op belangrijke momenten", zegt Evenepoel.

"Dit jaar ook weer", zei Evenepoel. "Jammer genoeg wel", fluisterde Van Aert. "We hebben dezelfde kinesist waar we elkaar tegenkwamen dus die band wordt steeds sterker. Ondanks dat we geen ploegmaats zijn."

"In de koers kun je elkaar moeilijk doorlaten als het in het heetst van de strijd is, maar er is altijd een wederzijds respect. Ik ga nooit geen vuile geste uithalen tegenover Wout in koers, omdat je weet dat je elkaar ook nodig hebt."