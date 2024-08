Geen training op donderdag? Remco Evenepoel duikt op bij andere Olympische kampioenen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is ondertussen Olympisch kampioen. Ook de Red Lions werden al Olympisch kampioen in Tokio. En dat schept toch een beetje een band tussen beide ploegen.

Voor de wedstrijd tussen de Red Lions en India zat Remco Evenepoel in het stadion in Parijs. De Belg zag zijn team met 2-1 winnen van India. De Belgen kwamen 0-1 achter tegen het land, maar wisten de situatie nog recht te zetten.

België heeft zo 12 op 12 in zijn groep en staat in polepositie richting een makkelijkere kwartfinale. Evenepoel van zijn kant moet binnenkort vol aan de bak in de wegrit van de Olympische Spelen. Hij mikt op een tweede (gouden) medaille.