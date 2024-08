Geen oortjes tijdens olympische wegrit: Van der Poel heeft er verrassende mening over

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten in de olympische wegrit in Parijs. De renners moeten het wel stellen zonder oortjes op de Spelen.

In elke andere koers zijn er oortjes toegelaten, maar op een WK en ook de Olympische Spelen mogen de renners ze niet gebruiken. Ze moeten het dan doen met communicatie langs de kant van de weg of via de volgwagen. Dat het wel eens misloopt zonder oortjes toonde de olympische wegrit van drie jaar geleden in Tokio bij de vrouwen aan. De Oostenrijkse Kiesenhofer reed voorop, maar dat leken de Nederlandse vrouwen niet te beseffen. Van Vleuten kwam als tweede over de streep en juichte, maar ze werd al snel van haar wolk gehaald. De Nederlandse moest op haar laatste Spelen genoegen nemen met de zilveren medaille in de wegrit. Van der Poel vindt geen oortjes goed Voor Mathieu van der Poel is koersen zonder oortjes geen probleem, dat toonde hij vorig jaar op het WK. "Ik vind het wel leuk dat we zonder communicatieoortjes koersen. Ik ben voorstander. Als renner kan je dan zelf beslissen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat levert ook meestal mooiere koersen op dan dat we gestuurd worden door de volgauto. Voor renners die de wedstrijd goed aanvoelen, is dat wel een voordeel."