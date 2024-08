Blijft hij of niet? Het geheime voorstel van Patrick Lefevere aan Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe is einde contract bij Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere wil hem graag houden, maar of dat zal lukken is maar de vraag.

Na elf jaar loopt het contract van Julian Alaphilippe af bij Soudal Quick-Step. De Fransman rijdt al zijn hele profcarrière bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij won 44 profkoersen, waaronder twee keer het WK na elkaar. De voorbije jaren uitte Lefevere een paar keer kritiek op Alaphilippe, vooral omdat de Fransman een bijzonder stevig contract heeft en daar weinig goede prestaties tegenover kon zetten. In 2022 en 2023 won Alaphilippe maar twee koersen. Lefevere over toekomst Alaphilippe "Ik geef toe, hij is één van mijn chouchous. Julian is nog altijd megapopulair en dat heeft een prijs. Maar ook de resultaten bepalen de prijs", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Hij deed Alaphilippe dan ook een voorstel. Zoals hij met Philippe Gilbert deed een aantal jaar geleden. Een juist contract, maar een goed contract. Met enkele hoge bonussen voor goede prestaties. Maar tot nu toe heeft Lefevere daar nog geen antwoord op gekregen. "En misschien komt dat er ook nooit", stelt Lefevere. Al hoort hij wel de geruchten dat andere ploegen veel meer bieden dan Lefevere. Ook voor Lefevere blijft dus afwachten waar de toekomst van Alaphilippe ligt.