UAE Team Emirates legde zwakke plek van Vingegaard bloot: "Dan wordt hij heel zenuwachtig"

Tadej Pogacar won voor het eerst sinds 2021 nog eens de Tour. Zijn ploeg UAE Team Emirates was dan ook een stuk sterker dan de voorbije jaren.

In 2022 en 2023 moest Tadej Pogacar genoegen nemen met de tweede plaats in de Tour, maar dit jaar pakte UAE Team Emirates het anders aan. Pogacar kreeg onder meer Yates, Almeida en Ayuso mee in steun.

Ook nieuw dit jaar bij de ploeg uit de Emiraten was de Duitser Nils Politt. Hij reed bergop bijzonder sterk en loste in de derde week zelfs klassementsrenners. Hij zorgde mee voor de eindzege van zijn kopman Pogacar in de Tour.

UAE Team Emirates isoleerde Vingegaard

"De laatste jaren was Tadej vaak alleen in de bergen, daarom hebben we besloten om al onze beste klimmers mee te nemen naar de Tour", zegt Politt in de podcast Schlag & Fertig. "Dat mocht niet meer gebeuren, we wilden Vingegaard dit keer onder druk zetten."

"In de laatste week over de Cime de la Bonette gingen we zo hard dat Visma-Lease a Bike een man uit de kopgroep moest terugroepen, omdat Vingegaard alleen was. Terwijl wij nog met z’n vijven samen zaten.

Volgens Politt is dat de zwakte van de Deen. "Vingegaard heeft echt een team rondom zich nodig. Als hij alleen is, wordt hij heel zenuwachtig en kijkt hij constant naar links en rechts. Dan komt Tadej ook naar je toe: 'Zie je wel, zie je wel? Hij is zenuwachtig hè!'"