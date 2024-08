Zien we dit straks wel bij Mathieu van der Poel? "Mijn vriendin wordt er altijd kwaad van"

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten voor het goud in de olympische wegrit. Of hij bij winst het Nederlandse volkslied zal meezingen is maar de vraag.

Mathieu van der Poel werd al zes keer wereldkampioen veldrijden, wereldkampioen op de weg bij de junioren en de profs en heeft in totaal al 49 profzeges op zijn naam staan. De Nederlander hoorde dus al vaak het Nederlandse volkslied. Toch kent Van der Poel de tekst van het Wilhelmus, de naam van het Nederlandse volkslied, nog altijd niet. In het Nederlandse programma Humberto à Paris werd Van der Poel erop gewezen dat hij de tekst niet kende. Van der Poel kent Nederlandse volkslied niet "Ik ken het nog steeds niet", reageerde Van der Poel. "Mijn vriendin (Roxanne Bertels, nvdr) wordt ook altijd kwaad dat ik mijn volkslied niet ken. Maar ik heb het nog steeds niet geleerd", zei de wereldkampioen nog. Al wilde Van der Poel wel een inspanning doen om het Nederlandse volkslied voor de olympische wegrit wel te kunnen meezingen. De Nederlander is dan ook een van de topfavorieten voor het goud. "Dat moet tegen zaterdag ook wel lukken. De eerste drie zinnen in ieder geval." Benieuwd of we Van der Poel straks het Nederlandse wel zien meezingen op het hoogste schavotje in Parijs.