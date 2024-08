De Ketele hakt knoop door over Lotte Kopecky op Olympische Spelen: "Niet enkel op haar varen"

Het is nu definitief. We zien Lotte Kopecky alleen nog maar in het Omnium op de baan in Parijs. Voor de ploegkoers zal ze passen. De reden is duidelijk voor de bondscoach: "We mogen niet enkel op Lotte blijven varen."

Op 4 augustus reed Lotte Kopecky de Olympische wegrit met ambities in Parijs, op 11 augustus is er nog een afsluitende en zwaar omnium. Met ook nog de tijdrit eerder op deze Olympische Spelen is de ploegkoers op 9 augustus geen optie. Een terugkeer van Shari Bossuyt was door een schorsing niet aan de orde, dus was het misschien uitkijken wat Kopecky aan de zijde van de piepjonge Katrijn De Clercq (22) allemaal kan uitvlooien. Uiteindelijk werd echter een andere beslissing genomen. © photonews De Clercq zal op de Olympische Spelen - zoals verwacht - niet aantreden met Kopecky, maar wel met de 19-jarige Hélène Hesters. Die werden dit jaar nog Europees kampioen ploegkoers bij de U23, maar grote kansen worden ze niet toegedicht. Alles op Los Angeles? Mogelijk wegen ze nog te licht om in Parijs kans te maken op de medailles, maar volgens Kenny De Ketele kan het een zeer goede leerschool zijn. Ook met oog op de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Dan moet het duo er staan. "We kunnen ook niet uitsluitend blijven varen op Lotte Kopecky", beseft De Ketele in Het Laatste Nieuws. "Het duo zal niet weggereden worden en dan is het eigenlijk al een succes. We hebben een plan A en een plan B."