Patrick Lefevere geeft meer duidelijkheid over programma van Remco Evenepoel dit jaar

Remco Evenepoel is na enkele intensieve weken toe aan wat rust. Al komen de volgende doelen er natuurlijk wel snel weer aan.

Na de Dauphiné, een hoogtestage, de Tour en de Olympische Spelen is Remco Evenepoel toe aan wat rust. Dat mag ook wel, want Evenepoel deed het uitstekend met een derde plaats in de Tour en twee gouden medailles.

"Ik hoop dat hij nu kan rusten. Alle grote coureurs moeten altijd stoom aflaten", zegt Patrick Lefevere bij Radio 1. Maar het seizoen is natuurlijk nog niet voorbij en Evenepoel heeft nog wel enkele doelen.

Programma Remco Evenepoel

"Het straffe aan Remco is dat hij de gave heeft om snel terug op te pikken. Hij heeft honger. En zolang de honger niet gestild is, moet je de wolf laten eten", gaat Lefevere verder. Eind september is er natuurlijk nog het WK in Zürich.

"Het WK wordt een uitdaging, een kwestie van het evenwicht te vinden. Eerst een weekje rust, dan een hoogtestage gevolgd door de Ronde van Engeland (03/09 tot 09/09)." Dat kan echter ook nog de Renewi Tour (28/08 tot 01/09) worden.

Naast het WK tijdrijden (22 september) en het WK op de weg (29 september), zou Evenepoel ook nog een doel kunnen maken van het EK tijdrijden (11 september). Ook dat kan Evenepoel voor de tweede keer winnen.