Onbekende Belg in tranen na ritoverwinning in Arctic Race of Norway: "Speciaal voor hem"

Je hebt waarschijnlijk nog niet van hem gehoord. Maar dinsdag werd onze landgenoot Kamiel Bonneu de winnaar van de derde etappe in de Arctic Race of Norway.

Onze landgenoot Kamiel Bonneu won dinsdag de koninginnenrit in de Arctic Race of Norway. Op de slotklim van zeven kilometer aan gemiddeld zeven procent ging Bonneu in de aanval.

Hij hield aan de finish een kleine voorsprong op Magnus Cort. Die laatste neemt de leiderstrui over van zijn ploegmaat Alexander Kristoff.

Bonneu stond na afloop van de koers met de tranen in zijn ogen. Die waren er voor zijn opa die nog maar net overleden is, zo vertelde hij.

“Ik kreeg het gisteren te horen. Hij was de reden dat ik begon met wielrennen en er was geen mogelijkheid om naar huis te gaan”, vertelt hij in het flashinterview. “Ik wilde daarom alles geven en wist dat ik door m'n goede vorm een kleine kans op de zege had.”

“Dan moest alles goed vallen en ik reed vandaag gelukkig niet alleen. Ik ben blij dat ik hem trots heb kunnen maken. Ik ben nu mijn beide opa's verloren in drie maanden tijd, dus hopelijk hebben ze boven samen gekeken.”