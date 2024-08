📷 Hij zal nu nog meer opvallen: Remco Evenepoel krijgt prachtig cadeau op zijn fandag

Remco Evenepoel is tijdens zijn fandag stevig in de bloemetjes gezet. En Evenepoel kreeg een cadeau waarmee hij nog meer zal blinken in het peloton.

Een week geleden pakte Remco Evenepoel zijn tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. In de wegrit was Evenepoel heer en meester, zelfs een lekke band hield hem niet tegen om olympisch kampioen te worden. Evenepoel maakte tijdens zijn R.EV Ride en fandag tijd voor zijn fans in Schepdaal. Selfies, handtekeningen en een tocht langs zijn favoriete trainingswegen. Al voelden de benen van Evenepoel niet geweldig na een weekje rust. Nieuwe gouden fiets voor Evenepoel Om zijn dubbele olympische titel te vieren werd Evenepoel nog in de bloemetjes gezet door sponsor Specialized. Hij kreeg een opvallende gouden fiets, waarmee Evenepoel de komende vier jaar door het peloton kan rijden. Want mits wat goud aan de fiets, de helm en enkele gouden bandjes aan de mouwen zal het niet merkbaar zijn dat Evenepoel olympisch kampioen is. In tegenstelling tot voor de wereldkampioen is er geen speciale trui voor de olympische kampioen. "Na een prestatie met twee gouden medailles vonden we dat een gouden fiets heel goed past bij Remco", zei Bas Giling van Specialized bij Sporza. "Het moraal is al heel hoog en zal nu nog hoger zijn." De nieuwe gouden fiets van Evenepoel