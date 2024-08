📷 Prachtig! Mathieu van der Poel is zijn grootvader Raymond Poulidor nog niet vergeten

Mathieu van der Poel moest zijn grootvader Raymond Poulidor in 2019 afgeven. Toch is Van der Poel Poulidor nog niet vergeten.

De Tour en de Olympische Spelen waren een teleurstelling voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen hielp Jasper Philipsen aan enkele ritzeges in de Tour, maar zelf kwam hij niet dicht in de buurt van een zege.

Van der Poel had zijn zinnen gezet op de olympische wegrit, maar moest tevreden zijn met de twaalfde plaats. Er was sprake van een deelname aan de Vuelta, maar een week voor de start blijft het bijzonder stil.

Fiets van Poulidor aan de muur

De wereldkampioen is inmiddels wel weer aan het trainen, maar geniet ook nog van wat rust. Van der Poel is niet naar Spanje getrokken, maar is nog eens thuis in België. Dat blijkt uit een foto van zijn vriendin Roxanne Bertels.

Zij plaatste op haar sociale media een foto van een speciale fiets die aan de muur hangt bij hen thuis. "Ons mooiste kunstwerk", schreef Bertels erbij. Het gaat niet zomaar om een fiets, maar één van zijn grootvader Raymond Poulidor.

Van der Poel kreeg die fiets vorig jaar in de Tour, net voor de etappe naar de Puy de Dôme. Die etappe ging van start in Saint-Léonard-de-Noblat, de geboorteplaats van zijn grootvader Raymond Poulidor.