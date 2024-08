De Cauwer over vertrek van Alaphilippe bij Soudal Quick-Step: "Typisch Patrick Lefevere"

Julian Alaphilippe vertrekt eind dit jaar bij Soudal Quick-Step. De Fransman zoekt na meer dan tien jaar andere oorden op.

Na elf seizoenen bij de ploeg van Patrick Lefevere trekt Julian Alaphilippe eind dit jaar de deur achter zich dicht. Naar waar hij trekt is nog niet duidelijk, maar dat het een ploeg zal zijn die hem veel meer zal betalen, staat vast.

Volgens José De Cauwer is het vertrek van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step echter een verrassing. "Het is een typische Patrick Lefevere-move, ik had het al weken of zelfs maanden zien aankomen", zegt hij bij VRT Canvas.

De Cauwer over vertrek Alaphilippe

Lefevere bood Alaphilippe een contract aan tegen verminderde voorwaarden, maar wel met stevige bonussen bij overwinningen. Dat deed Lefevere in het verleden ook al met succes bij Philippe Gilbert.

"Maar Alaphilippe wordt in Frankrijk dan het hof gemaakt door heel wat ploegen die hem er graag zouden bij hebben. Alaphilippe is voor hen een vaste waarde op reclame, want het is en blijft een van de beste Franse renners."

"Er is dit jaar al heel wat gebeurd, allerlei verhalen hebben de ronde gedaan. Al dan niet waar, ook al maakt dat eigenlijk niet uit. Ik denk wel dat ze in goede verstandhouding uit elkaar zullen gaan", besloot De Cauwer.