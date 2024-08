Tour de France Femmes speelt al voor de start een grote naam kwijt

Geen Tour de France Femmes voor Elisa Longo Borghini. De winnares van de Giro moet forfait geven na een val op training.

De Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini moest een van de uitdagers worden van Demi Vollering in de Tour de France Femmes. Met winst in de Giro in juli bewees Longo Borghini dat ze in uitstekende vorm zat.

Maar Longo Borghini moet nog voor de start van Tour de France Femmes een streep trekken door haar ambities. De Italiaanse kwam ten val op training en kan maandag in Rotterdam niet aan de start staan.

Geen Longo Borghini in de Tour

"Ik heb geen breuken, maar ben flink geschaafd en kan niet fietsen. Ik ben erg ontgoocheld dat ik niet zij-aan-zij met mijn ploegmaats zal kunnen strijden", zegt Longo Borghini op haar sociale media. Elizabeth Deignan vervangt Longo Borghini.

De Italiaanse kampioene is aan een uitstekend seizoen bezig, want ze won niet alleen de Giro d’Italia Women, maar ze was ook derde in zowel de Ronde van Spanje als in de Ronde van Zwitserland.

Vorig jaar was Longo Borghini op weg naar een top vijf in de Tour de France Femmes, maar kwam ze door een valpartij niet meer aan de start van de voorlaatste etappe. In 2022 werd ze wel zesde in de Tour.