📷 Dubbel olympisch kampioen Remco Evenepoel houdt woord en vliegt er meteen stevig in

De vakantie van Remco Evenepoel is voorbij. De wereldkampioen tijdrijden is aan zijn voorbereiding op het volgende WK begonnen.

Met twee gouden medailles waren de Olympische Spelen meer dan geslaagd voor Remco Evenepoel. Met daarvoor ook nog de Dauphiné, een hoogtestage, drie weken de Tour de France en de Olympische Spelen nam hij vorige week even vrij.

"Van zondag tot en met zaterdag heb ik niks gedaan en van een fijne vakantie met Oumi genoten. Ik heb een week op de strandstoel gelegen, dat was eens hoognodig", zei Evenepoel er zelf over bij Sporza.

WK en Lombardije doelen voor Evenepoel

"Dat is genoeg om de batterijen weer op te laden." Evenepoel bereidt zich nu voor op het WK in Zürich, waar op 22 september de tijdrit wordt gereden en op 29 september de wegrit. Ook de Ronde van Lombardije op 12 oktober staat op het programma.

Van verzadiging is er bij Evenepoel nog geen sprake. "Ik kan me zeker opladen voor wat nog komt dit seizoen. Ik weet niet hoe ik dat doe, dat is een automatisme bij mij", zei Evenepoel nog.

En de wereldkampioen tijdrijden hield woord. Maandagochtend ging Evenepoel 8,5 kilometer lopen in net iets meer dan 40 minuten, wat een tempo van 4:48/km opleverde. De week rust heeft voor niet veel conditieverlies gezorgd bij Evenepoel.