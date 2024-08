Bondscoach ziet fouten bij omnium van Kopecky: "Wil niemand met de vinger wijzen, maar..."

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om in het omnium een medaille te pakken op de slotdag van de Olympische Spelen. Volgens bondscoach Kenny De Ketele dwingt er zich een evaluatie op voor de Spelen in Parijs.

Geen nieuwe medaille meer voor Lotte Kopecky op de Olympische Spelen. Ze startte bijzonder slecht aan het omnium, in de scratch werd ze pas 17de. Kopecky begon nog aan een inhaalrace, maar ze kwam net tekort voor brons. Kopecky was volgens bondscoach Kenny De Ketele bijzonder goed, maar toch dwingt zich volgens hem een grondige analyse van de volledige voorbereiding en aanpak van Kopecky op. "Waarbij we leren uit onze fouten", zegt hij bij HLN. Andere aanpak Kopecky voor LA 2028? Kopecky zat bijna drie weken op hotel in Parijs en moest haar vorm dan ook zo lang proberen rekken. Niet ideaal, maar Kopecky koos er zelf voor om in Parijs te blijven. Het lukte dus net niet voor Kopecky in het omnium. "Zonder iemand met de vinger te wijzen: ik denk dat in het baanwielrennen anno 2024 niet alles meer vanzelf komt. Je kunt niet zomaar denken 'ik teer op mijn vorm van de weg om dat hier 'efkes' te klaren'", zegt De Ketele. Het baanwielrennen is zo specifiek geworden dat een toprenster op de weg niet zomaar een medaille kan pakken op de piste. "Er moet meer gebeuren, denk ik. Hier moeten we mee aan de slag richting LA 2028", zegt De Ketele nog.





