Lotte Kopecky over keerzijde van olympisch dorp: "Zat daar helemaal niet op te wachten"

Lotte Kopecky was wellicht de Belgische atlete die het langst in Parijs is gebleven voor de Olympische Spelen. Dat maakte het er niet gemakkelijker op om de focus te bewaren.

Op 27 juli kwam Lotte Kopecky in de tijdrit een eerste keer in actie op de Olympische Spelen. Een week later stond op 4 augustus dan de wegrit op het programma, op 11 augustus kwam Kopecky als laatste Belg in actie op het omnium.

De volledige Olympische Spelen was Kopecky in Parijs. Eerst in een hotel, voor de wegrit verhuisde ze naar het olympische dorp. Na drie weken in Parijs begon het toch wat allemaal tegen te steken voor Kopecky.

Kopecky over keerzijde olympisch dorp

"Drie weken op dezelfde plek je focus behouden is geen evidentie", zegt ze bij Het Nieuwsblad. De sfeer in het olympische dorp was wel zeer goed, maar Kopecky vraagt zich wel af of je als atleet die olympische sfeer wel echt moet proeven.

Kopecky merkte namelijk dat heel wat atleten onder de indruk waren van het dorp en daar heel wat energie mee verloren. "Ik probeerde mijn wedstrijden te zien als alle andere wedstrijden en zat helemaal niet te wachten op olympische druk of stress."

"Ik ben in het atletendorp een paar keer op de foto moeten gaan met andere atleten. En neen, ik ben zelf niet achter een selfie gevraagd", stelt Kopecky nog.