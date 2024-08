Volgt straks ook Alaphilippe? Hirschi verlaat ploeg van Pogacar voor ambitieus project

Marc Hirschi (25) verlaat na vier jaar UAE Team Emirates. De Zwitser trekt naar het team van landgenoot Fabian Cancellara.

In 2020 kende Marc Hirschi zijn grote doorbraak. De Zwitser won de twaalfde etappe in de Tour en daarna ook nog de Waalse Pijl. Begin 2021 verraste Hirschi echter met een onmiddellijke overstap van Team DSM naar UAE Team Emirates.

Bij de ploeg van Tadej Pogacar had Hirschi moeite om zijn niveau nog te halen. In 2021 won Hirschi één keer, in 2022 vier keer. Maar vorig jaar vond de Zwitser wel opnieuw zijn niveau met zeven overwinningen.

Die zeges kwamen er wel allemaal in 1.1, 1.Pro of 2.Pro wedstrijden, want Hirschi slaagde er niet meer in om in de WorldTour te winnen. Tot afgelopen zaterdag, want Hirschi won de Clasica San Sebastian.

Hirschi en straks ook Alaphilippe naar Tudor?

Bij Tudor Pro Cycling zullen ze tevreden zijn dat Hirschi weer op het hoogste niveau wint, want de Zwitser rijdt de komende drie jaar voor het team van Fabian Cancellara. Tudor wil de komende jaren nog verder groeien als team.

Hirschi zou niet de enige toprenner zijn die in 2025 voor Tudor zal rijden. Ook Julian Alaphilippe wordt genoemd bij het Zwitserse team, waarmee het een stevige stap naar de WorldTour en de Tour wil zetten.