Richard Plugge en UCI-voorzitter Lappartient in de clinch na zware valpartij in Polen: "Fake news"

Tijdens de Ronde van Polen test de UCI wat het effect is van het beperken van de oortjes voor de veiligheid. Zo mogen slechts twee renners per ploeg een oortje gebruiken, waar veel ploegen hun ongenoegen al over hebben geuit.

Voor de Ronde van Polen tekenden maar liefst 16 van de 21 ploegen protest aan, de UCI dreigde met hoge boetes als de ploegen toch gewoon gebruik zouden maken van de communicatie. Iedereen ging uiteindelijk akkoord, op voorwaarde dat er nooit een definitief verbod zou komen.

Naar aanleiding van de zware valpartij van Nicolas Debeaumarché (Cofidis) in de Ronde van Polen uitte Richard Plugge dan ook zijn ongenoegen. "Het was chaos, de UCI kan niet doorgaan met dit verbod."

"Het zorgt ervoor dat de koers gewoon een farce wordt waarbij renners hun volgwagen niet om hulp kunnen vragen. Hopelijk is niemand zwaargewond vandaag." Cofidis heeft laten weten dat Debeaumarché zijn ruggenwervel gebroken heeft.

UCI-voorzitter Lappartient reageerde bijzonder geprikkeld. "Dag Richard, je bent betrapt op fake news. De valpartijen van vandaag in de Ronde van Polen hebben niets te maken met het ontbreken van radio's en dat weet je."

"De renners werden volgens de normen verzorgd. Onze prioriteit bij de UCI is veiligheid. U wil de radio's behouden om instructies te geven, niet voor de veiligheid. Neem uw verantwoordelijkheid! Laten we blijven samenwerken!"

Hi Richard,

You are caught in the act of fake news! Today's crashes at the @tourdepologne have nothing to do with the absence of radios and you know it. The riders were taken care of according to standards.

Our priority at the @UCI_cycling is safety. You want to keep the radios… https://t.co/C9CDWS8IzU