Demi Vollering doet boekje open over haar vertrek bij SD Worx-Protime en is niet mals

Eind dit jaar vertrekt Demi Vollering bij SD Worx-Protime. Dat maakte de ploeg zelf bekend tijdens Dwars door Vlaanderen, Vollering doet nu zelf haar verhaal.

Terwijl Lorena Wiebes en Lotte Kopecky hun contract tot eind 2028 verlengden bij SD Worx-Protime, deed Demi Vollering dat niet. De ploeg maakte dat tijdens Dwars door Vlaanderen bekend, op hun sociale media.

Voor Vollering was het bijzonder moeilijk, zeker tijdens het voorjaar. Winnen lukte niet voor de Nederlandse, al eindigde ze wel een paar keer op het podium. Maar makkelijk was het niet voor Vollering.

Vollering over ploegleider Stam

"Zeker voor de Ronde van Vlaanderen kwam er heel veel op me af", zegt Vollering bij Knack. "Op den duur wist ik niet meer goed wat ik voelde of moest voelen, omdat er ook gewoon heel veel speelde en het zo onrustig was."

Dat SD Worx-Protime het nieuws via sociale media aankondigde, had Vollering niet zien aankomen. "Dat was wel even een klap in mijn gezicht." Vollering is dan ook niet mals voor ploegleider Danny Stam.

"Danny gaat niet altijd even handig met dingen om, maar dat weet hij zelf ook wel. Ik probeer gewoon professioneel met hem te zijn en ik weet zeker dat hij dat ook met mij wil zijn. Maar hij blijft iemand van wie ik veel heb geleerd en voor wie ik alleen al daarom veel respect heb."