Lennert Van Eetvelt onthult zijn stevige ambities én voorbereiding op de Vuelta

Lennert Van Eetvelt gaat in de Vuelta voor een plek in de top tien. De Belg van Lotto Dstny is dan ook bijzonder goed voorbereid op de Spaanse grote ronde.

Het seizoen van Lennert Van Eetvelt begon bijzonder goed met een ritzege en de eindzege in de UAE Tour. Ook in de Strade Bianche was Van Eetvelt goed, met een elfde plaats. Maar daarna ging het mis voor Van Eetvelt.

Hij had last van een knieblessure en moest zelfs onder het mes. De Belg van Lotto Dstny was daardoor zo'n drie maanden buiten strijd maar eindigde bij zijn comeback wel twee keer in de top tien op het BK.

Van Eetvelt ambieert plek in top tien

Met ook nog een vierde plaats in de Sibiu Tour en een derde plaats in de Clasica San Sebastian is de vorm goed voor de Vuelta. "Een plaats in de top tien zou voor mij een goed klassement zijn", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad.

Een ontsnapping is voor Van Eetvelt geen doel, wel zo lang mogelijk de klassementsrenners proberen te volgen. Zo wil Van Eetvelt een plek in de top tien afdwingen. Zijn voorbereiding was dan ook bijzonder uitgebreid.

"Het parcours zal loodzwaar zijn, maar ik heb de laatste zeven bergritten goed verkend. Ook de eerste week wordt lastig met de hitte en het parcours maar het zwaartepunt ligt met zekerheid in de derde week."