Scoort Thibau Nys ook in de Tour? Marc Sergeant ziet een groot voordeel voor hem

Thibau Nys maakt bijzonder veel indruk dit seizoen. Er wordt de jonge Nys dan ook een bijzonder grote carrière voorspeld.

De teller van Thibau Nys staat al op zeven ritzeges en een eindzege in 2024. In elke rittenkoers waar hij aan de start stond, won Nys dit jaar al. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en nu in Polen.

Nys deed dat telkens op dezelfde manier. Op een lastige aankomst heeft hij een stevige sprint in huis, waar Nys bijzonder moeilijk te kloppen is. Voor Nys ziet de toekomst er dan ook mooi uit, zeker in het hedendaagse wielrennen.

Scoort Nys ook in de Tour?

Dat denkt ook Marc Sergeant. "Een lastige aankomst? Pas op voor Thibau Nys", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. "En het goede nieuws is dat type aankomsten steeds vaker voorkomt", gaat hij verder.

Sergeant denkt zelfs al aan de Tour de France, ook al staat dat voor Nys wel maar over een paar jaar op de planning. "In de Tour bijvoorbeeld wil men op die manier massaspurten en de bijhorende valpartijen vermijden."

Al is de Tour wel nog een ander paar mouwen. Daar komen ook toppers zoals Pogacar en Evenepoel aan de start. Maar dat er een mooie toekomst op hem wacht, dat lijkt wel vast te staan.