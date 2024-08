Sarah De Bie over manlief Wout van Aert: "De koers is ons leven, maar ..."

Na de Tour en de Olympische Spelen trainde Wout van Aert zo'n week thuis, maar intussen is hij alweer in Portugal voor de start van de Vuelta. Van Aert wil daar winnen, want dat deed hij al niet meer sinds eind februari. Na zijn zware val is hij wel helemaal terug.

Een of meerdere ritzeges, dat zou iedereen Van Aert wel gunnen. Al hunkert De Bie ook wel naar tijd samen met hun gezin. Door de Tour en de Spelen was Van Aert weinig thuis, daar komt nu ook nog de Vuelta bij in een erg druk jaar.

Toch is Sarah De Bie gelukkig dat het opnieuw beter gaat met Wout van Aert. Een renner die al veel tegenslagen heeft gekend, maar dus wel altijd opnieuw opstaat. Sarah De Bie beseft dat van Aert zich veel druk op legt.

© photonews

"Hij staat niet aan de start — ook niet als dat net na een zware val is — om pas twintigste te worden. Hij gunt zichzelf geen minder moment. Zolang hij het graag blijft doen, is het voor mij ook goed", aldus De Bie bij Het Laatste Nieuws.

De koers is ons leven, maar ...

"Ik hoop gewoon dat ik over vijf jaar nog een héle man heb, dat is het enige", blijft ze toch wat voorzichtig. "Ja, de koers is ons leven. Maar die twijfel is er zeker geweest, ja. Wout is nu papa en dan zie je koers meer als je beroep."

"Je denkt meer na over wat de gevolgen hadden kunnen zijn. Die angst bij Georges nu. Wout ziet dat ook, hé. Zoiets wil je je kind niet aandoen natuurlijk. Georges is heel emphatisch en heeft toch wel een schrik gepakt. Nochtans bleef Georges tijdens de val rustiger dan ik. We zagen het thuis op tv gebeuren. Ik schreeuwde het uit, maar Georges zei meteen: 'Het is niet erg, mama.' En ook toen hij terugkwam van het ziekenhuis was hij positief."